Educazione digitale: una videoconferenza per l'utilizzo positivo del web

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche di Forlì-Cesena (AGeSC), in collaborazione il Tavolo delle Scuole Paritarie della Diocesi di Forlì-Bertinoro, con la Fondazione Sacro Cuore di Cesena, con la Fondazione Almerici di Cesena e con il Comitato Regionale dell’AGeSC, promuove venerdì 30 ottobre alle 21 una videoconferenza sul tema "Educare i ragazzi ed i genitori alla cittadinanza digitale e all'uso positivo del web".

L'incontro sarà introdotto e moderato dal Presidente Provinciale dell’AGeSC Paolo Dell’Aquila e vedrà i saluti di Maria Maddalena Faccioli (Presidente Regionale AGeSC) e di don Enrico Casadio (Vicario Episcopale per l’Università e per la Scuola). Il dott. Andrea Bilotto (psicologo scolastico e saggista) analizzerà il tema dell’educazione dei ragazzi e dei genitori alla cittadinanza digitale, in relazione soprattutto alle tematiche della didattica a distanza. Chiuderà l’incontro il Vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza.

La videoconferenza si svolgerà sulla piattaforma Zoom, al link seguente: https://univr.zoom.us/j/81338775508?pwd=VDdta3VvelJ6NzZYcGF2NVVKT0RZZz09

Si consiglia di rivolgersi al dott. Paolo Dell’Aquila (presidente@agesc.fc.it) per richiedere l’iscrizione all’incontro.