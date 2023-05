"Educazione marginalità": nuovo appuntamento a Forlimpopoli con il film "The specials-Fuori dal comune"

Al Teatro Verdi con il film “The Specials – Fuori dal comune” giovedì 18 alle ore 21.00 c'è il terzo appuntamento di questo mese del ciclo Educazione e Marginalità in collaborazione con la Cooperativa Sociale Lamberto Valli di Forlimpopoli. La scelta attenta di ogni film mira alla sensibilizzazione sui temi dell'autismo, della disabilità e della malattia psichiatrica, valorizzando la diversità come punto di forza.

Film francese del 2019 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, registi anche del pluripremiato “Quasi amici”, “The Specials – Fuori dal comune” porta sotto i riflettori il tema dell’autismo, ispirandosi a una storia realmente accaduta. I protagonisti sono una coppia di amici e colleghi Malik e Bruno, interpretati rispettivamente da Reda Kateb e Vincent Cassel, che lavorano in due organizzazioni no-profit come educatori di bambini e adolescenti affetti da autismo cresciuti in situazioni disagiate. Ogni giorno battono le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi autistici, offrendo loro assistenza pratica, guida terapeutica e sostegno nell’inserimento nel mondo del lavoro. Se nella vita privata sono uno l’opposto dell’altro, nel loro lavoro Malik e Bruno formano un’intesa straordinaria, accomunati dalla stessa forte volontà di aiutare questi ragazzi in difficoltà. Un lavoro ostacolato continuamente da svariati problemi e criticità, ma che al tempo stesso non manca di restituire ai due protagonisti soddisfazioni enormi che scaldano il cuore.