La compagnia teatrale "A Egregie Cose" torna in scena con "Back to the Musical"

Quando Dal 03/05/2024 al 05/05/2024 da domani sold out le prime due serate e ancora posti liberi per il pomeriggio di domenica

Ispirata dal celebre verso di Ugo Foscolo, "A egregie cose il forte animo accendono le urne dei forti...", la Compagnia teatrale "A Egregie Cose" è pronta a tornare in scena nel prossimo fine settimana al teatro comunale di Predappio (3, 4 e 5 maggio, sold out le prime due serate e ancora posti liberi per il pomeriggio di domenica). Dopo una pausa forzata dalla pandemia, la storica compagnia predappiese propone al pubblico il nuovo spettacolo “Back to the Musical”.

Il nuovo spettacolo, "Back to the Musical", scritto da alcuni degli stessi membri del gruppo, segna un ritorno alle origini per la compagnia amatoriale predappiese, riprendendo le attività laddove erano state interrotte nel 2020 a causa della pandemia globale. Diretto dal visionario ed eccentrico Fabrizio Ciani, che fin dal lontano 1986 ha guidato la compagnia con creatività e passione, lo spettacolo promette di essere un viaggio emozionante attraverso il ricco repertorio del musical. Con una performance completamente dal vivo, supportata dal coro di San Savino e da musicisti che eseguiranno i brani in scena, lo spettacolo vuole celebrare il genere musicale con ironia e leggerezza.

I valori di amicizia e solidarietà, che da anni definiscono lo spirito della compagnia "A Egregie Cose", brillano attraverso questo evento, consolidando l'impegno del gruppo nel promuovere la cultura e il sostegno reciproco attraverso l'arte e la passione per il teatro. Fondata nel 1986 da un gruppo di giovani della Parrocchia di S. Antonio, la compagnia ha visto partecipare centinaia di giovani di Predappio e dintorni, animati dal desiderio di condividere la passione per il teatro e la musica e di sostenere attività benefiche a favore della comunità locale. Questo spirito di solidarietà e amicizia ha continuato a essere il cuore pulsante della compagnia per quasi quattro decenni. E continuerà ad esserlo in futuro.

Per info e prenotazioni: Teatro delle Forchette (05431713530 – 3397097952 – 3479458012; mail info@teatrodelleforchette.it).