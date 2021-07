Alla Fabbrica delle Candele la comicità tutta forlivese di Eleazaro Rossi

Testa di serie della Stand up Comedy italiana, Eleazaro Rossi sarà protagonista alla Fabbrica delle Candele di Forlì domenica 1 agosto alle ore 21.15 con la comicità irriverente e dissacrante del suo spettacolo 'The Eleazaro Experience'.

Con il suo show, l’artista forlivese porta sul palco la sua vita, raccontata con l’inconfondibile sarcasmo che ne contraddistingue lo stile. Un vero e proprio flusso di coscienza che parte dall’infanzia, dal nome particolare che i genitori hanno scelto per lui, fino alla singolare educazione ricevuta.

Biglietti: 12 euro (posto unico); gratuità per under 14.

Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it



