Eleazaro Rossi protagonista dell'ultimo talk al Diagonal Loft Club

In occasione delle date forlivesi del suo tour, due serate sold out cui si sono aggiunte altre due repliche, Eleazaro Rossi sarà ospite del Diagonal Loft Club per una chiacchierata a tutto tondo insieme a Corrado Ravaioli, che ha curato il ciclo di incontri “Diagonal talks”. Sarà una “confessione”, in omaggio al titolo del suo nuovo spettacolo “L’ora di religione”.

Il rapporto tra il comico originario di Galeata e lo storico locale di Forlì risale a qualche anno fa. Il palco del Diagonal ha infatti ospitato per diverse stagioni una rassegna di stand-up comedy curata dallo stesso Rossi. L’incontro di venerdì 31 marzo , in programma alle 19, sarà un’occasione per farci raccontare, ovviamente senza filtri, il suo percorso artistico e il mondo della stand-up comedy, di cui rappresenta uno dei talenti in ascesa.

Nato a Forlimpopoli nel 1982, si è appassionato di teatro sin da piccolo tanto che a 5 anni ha recitato alcuni monologhi biblici. Eleazaro Rossi è diventato noto grazie ai suoi pezzi irriverenti. Al grande pubblico si è fatto conoscere tramite il canale YouTube di Comedy Central su cui ha pubblicato diversi video che affrontano le più svariate tematiche. Dalla femminilità alle relazioni uomo/donna fino alla paternità. Dal web si è poi spostato sul palco, recitandovi per la prima volta il 30 aprile 2018. La notorietà definitiva è arrivata come spesso accade grazie alla televisione dove, dal 2022, è entrato come ospite fisso al programma Le Iene insieme a Max Angioni.

Quello di venerdì è l’ultimo incontro del ciclo organizzato da Archimedia e Diagonal, che ha visto la partecipazione di Matteo Caccia e Alessandro Fabbri.