Eleonora Mazzoni torna al 'suo' Liceo Classico per presentare il libro dedicato alla biografia di Alessandro Manzoni

Eleonora Mazzoni è nota al grande pubblico per i personaggi che ha interpretato da attrice, ed in particolare ai forlivesi perché è la direttrice del “Festival Caterina”, ma è anche stata una studentessa del liceo Morgagni; giovedì 13 aprile la scrittrice e attrice ha deciso di tornare nella sua scuola per incontrare, al mattino, gli studenti delle classi quarte del Morgagni, ed al pomeriggio tutta la cittadinanza per presentare il suo nuovo libro, appena uscito presso Einaudi, dedicato alla biografia di Alessandro Manzoni.

L’autrice si è fatta conquistare dall’epistolario dell’autore de I promessi sposi, scoprendovi un uomo passionale, assai lontano dall’immagine che di lui ci si può fare leggendo gli Inni sacri, ed è questo Manzoni scapestrato che ci racconta nel suo Il cuore è un guazzabuglio.

Giovedì 13 aprile alle 17,30 nella biblioteca del liceo Morgagni (ingresso da viale Roma, 3) Eleonora Mazzoni racconterà il suo nuovo libro, conversandone Susanna Vespignani. A margine dell’incontro sarà possibile acquistarne una copia, grazie alla collaborazione con la libreria Mondadori di corso della Repubblica, oltre che fruire dei servizi di prestito bibliotecari.