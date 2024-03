La vincitrice di Masterchef Elonora Riso arriva a Forlì

Talk show con Eleonora Riso vincitrice di Masterchef Italia 13. Domenica 24 marzo dalle 16.30 l'aspirante cuoca che ha trionfato nel programma Sky, sarà a dispisizione per dialogare con il pubblico per il firmacopie del suo libro “Laboratorio di Sapori – 80 ricette ganzissime” al Centro Commerciale Punta di ferro.

Nata e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, dopo il liceo scientifico, si iscrive a Ingegneria Edile a Pisa e poi ad Architettura. Ha lavorato come cameriera presso un noto ristorante di Firenze, intensificando la sua passione per la cucina. Appassionata anche di musica, cinema, lettura e disegno, e in generale di «tutto quello che è arte». La sua cucina è un mix di tradizione e influenze etniche. Ama le spezie ed è attenta alle materie prime e alla ricerca di ingredienti. Vince la tredicesima edizione di Masterchef Italia con il menù Ichigo Ichie - Quant’è bello leggere tra le righe, ispirato al concetto giapponese di “ichigo ichie”. Nel 2024 esce per Baldini + Castoldi "Laboratorio di sapori. 80 ricette ganzissime".

Evento gratutito. Solo coloro che sono in possesso del libro avranno accesso all’evento.