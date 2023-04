Terra del Sole si tuffa nel Rinascimento con "Elipoli. Terra di confine": rievocazioni, battaglie, spettacoli

Nell'ultimo weekend di aprile prende vita "Elipoli. Terra di confine": i preparativi sono nel vivo per il grande raduno seicentesco che riporterà Terra del Sole alle sue origini. I visitatori potranno camminare fra gli accampamenti per assaporare uno spaccato del rinascimento italiano ed europeo dove i rievocatori mostreranno come si viveva a quel tempo. Gli abiti e gli accampamenti sono ricostruiti per essere affini al periodo di tempo rievocato che va dal 1590 al 1630.

Nei pomeriggi di sabato 29 e domenica 30 aprile si potrà assistere alla grande battaglia con oltre 200 rievocatori in campo, fra picche, moschetti e cannoni, l'emozione del combattimento sarà travolgente. Durante la manifestazione si potrà assistere agli spettacoli di Monaldo Istrio Lo Giullaro che saprà intrattenere grandi e piccini e dei ProDZopA, un ensemble che farà ballare tutti con musiche rinascimentali e folk. Sono previsti inoltre momenti di didattica a cui parteciperanno le scuole secondarie con un progetto a loro dedicato. In aggiunta degustazioni, visite guidate, concerti della scuola di Musica G. Rossini e del gruppo corale di Terra del Sole. I volontari del Borgo Romano, coordinati dalla Pro Loco sono pronti ad accogliere 400 rievocatori provenienti da diverse nazioni europee.

Visita accampamenti: sabato 9.00-00.00 e domenica 10.00-19.00. Battaglie: sabato dalle 17:00 e domenica dalle 16.30 con benedizione delle truppe. Ci sarannoo lo stand gastronomico dove sarà possibile degustare piatti tipici ed Hostaria sempre aperta all'interno del castello. In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.

Info: eliopoliterradiconfine@gmail.com. Area camper a 500 metri dal luogo della festa in Via Biondina n°86. Non sarà possibile accedere alla manifestazione in abiti storici a meno che non si faccia parte di uno dei gruppi di Re-enactors o dei mercanti invitati. Ingresso libero