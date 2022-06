Alla Fabbrica delle candele arriva la violinista Elisa Citterio che dirigerà l'Orchestra Bruno Maderna

Martedì 5 luglio alle 21:00 la Fabbrica delle Candele di Forlì ospita il terzo appuntamento della della rassegna “L'Arte è Vita” organizzata da ForlìMusica APS. Il concerto vedrà salire sul palco un’artista straordinaria: Elisa Citterio, violinista, dal 2017 Direttrice Musicale della Tafelmusik Orchestra di Toronto, una delle più importanti orchestre di musica barocca al mondo.

Nel concerto in programma alla Fabbrica delle Candele Elisa Citterio si calerà nel doppio ruolo di Violino Solista e Direttrice dell’Orchestra Bruno Maderna incantando il pubblico con un programma dedicato ad Antonio Vivaldi e che prevede l’esecuzione delle tanto amate Quattro Stagioni.

Elisa Citterio, violinista, dal 2017 è Direttore Musicale di Tafelmusik, dividendo la sua intensissima attività artistica tra il Canada, l’Italia e il resto del mondo. A soli 18 mesi dalla sua nomina a Toronto, è stata insignita del Leonardo Award for Arts, Science & Culture 2019 dalla Camera di Commercio Italiana per il suo contributo alla vita culturale e intellettuale del Canada. Nel 2000 Elisa è stata selezionata come primo violino e solista con l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, dove ha ricevuto un'intensa formazione professionale nel repertorio orchestrale e cameristico, nonché nella tecnica violinistica. Subito dopo la laurea, inizia lo studio del violino barocco, partecipando a masterclass con Enrico Onofri, e studiando con Chiara Banchini alla Schola Cantorum Basilensis, e con Luigi Mangiocavallo a Roma. Dal 2004 al 2017 ha fatto parte dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. La discografia di Elisa Citterio comprende più di 35 registrazioni con Accademia I Filarmonici (Vivaldi), Europa Galante (Vivaldi e Bach), Zefiro (Handel), Accordone (Storie di Napoli), Brixia Musicalis (Vivaldi Four Seasons), Accademia Bizantina (Handel e Corelli), Il Giardino Armonico (Handel e Haydn), La Venexiana (Monteverdi), Joachim Quartet (Schuster), Helianthus Ensemble (C.P.E. Bach trios). Elisa ha suonato con Stefano Montanari in Estravagante Ensemble, e dal 2014 al 2016 ha lavorato al fianco di Stefano come co-presidente del programma di studi di violino barocco presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Pur essendo alla guida di una delle compagini migliori al mondo nel campo dell’Early Music, Elisa è una musicista del futuro, manifestando quest’attitudine sia nella programmazione di Tafelmusik che nella sua progettualità artistica, come solista e strumentista.

Informazioni: Biglietto intero € 15,00. Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri. La biglietteria del Fabbri è aperta da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00. È possibile prenotare telefonicamente il proprio biglietto chiamando il numero 0543 26355. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria apre alle ore 20.00.

Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it.