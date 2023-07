Eloisa Atti Jazz Sextet sul palco di “Donne in blues”

Sabato 29 luglio, alle 21,30, in Piazza Adelio Colitto a Fratta Terme, nuovo appuntamento con la rassegna “Donne in blues”. Questa volta sul palco salirà l’Eloisa Atti Jazz Sextet con "Billie Holiday - Lady Day”. L’ensemble presenterà l’album “Everithing happens for the best” con la reinterpretazione dei brani più rappresentativi della grande Billie Holiday. “Donne in Blues" è una produzione originale di Fondazione Entroterre, nell’ambito di Bertinoro Estate, mirata a far riemergere le voci, storie, vite di grandi artiste di fama mondiale.

Attraverso la ricerca e l’arrangiamento del repertorio tra gli anni Trenta e Cinquanta, lo spettacolo ripercorre musicalmente e storicamente la tormentata vita della Lady Day, dalle prime incisioni per la Columbia assieme all'orchestra di Teddy Wilson, all'elegante collaborazione con la Decca, passando attraverso l'impegno sociale di Strange Fruit, fino ad arrivare alla tragicità di Lady in satin, album inciso l'anno precedente alla sua scomparsa.

Il sestetto proporrà all'attenzione del pubblico, oltre a brani notoriamente interpretati dalla Holiday, anche le canzoni firmate dalla stessa Lady Day, come la struggente ballad che dà il titolo all'album di Eloisa Atti.

Ingresso libero. Tutte le informazioni sul sito www.visitbertinoro.it