Emergenze rock alla Rocca di Caterina: un'invasione di band emergenti verso il Mei

Arriva a Forlì una vera e propria Woodstock degli emergenti per la Festa della Musica del 21 giugno prossimo attraverso le selezioni speciali di Faenza Rock in Romagna organizzate da Cosascuola Music Academy di Forli verso il Mei di Faenza a ottobre. Quasi 50 artisti e band della scena musicale emergente romagnola e italiana si incontreranno a suon di musica venerdi 21 giugno a partire dalle ore 15 all'Arena Rocca di Ravaldino di Forli .

Sara' una lunghissima kermesse musicale che permettera' di ascoltare le nuove sonorita' musicali delle nuove generazioni con questi due speciali appuntamenti di selezione di Faenza Rock, il primo contest nato in Romagna nel 1986 come battle of the band, che procede longevo verso i suoi 40 anni di attivita' e che selezionera' insieme a Cosascuola Music Academy di Forli, alla Casa della Musica di Faenza e Lago Lungo, con il patrocinio dei Comuni di Faenza, Forli e San Piero in Bagno, due artisti e band per il MEI 2024 che si terra' a Faenza dal 4 al 6 ottobre. Ma ecco l'elenco dei giovani artisti e band che proporranno i loro progetti musicali: si parte venerdì 21 giugno all'Arena della Rocca di Ravaldino di Forli dalle 15 con Chimiche Urbane, Casimo, Bubba's Brigada, Moondome Band, Fra' Sorrentino, Riccardo Masetti, Twist of Fate, Vegas on Bass, Complesso del Brodo, Mangi, Trio Malucri, Astray, Gli Aulas, Evil Badgers, Plastic Jelly Fishm Out of Bllue, Sex Appeal, Match, Niusmus, Five Sides e Rewerte mentre saranno ospiti i Pill Heads.

Al termine delle due giornate due artisti saranno selezionati per partecipare al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza dal 4 al 6 ottobre. "Questa kermesse vuole anche demolire la falsa narrazione di giovani tutti legati al mondo del trap diffusa dalle multinazionali - dichiarano il MEI di Faenza e Cosascuola di Forli insieme- .La stragrande maggioranza dei giovani della Generazione Z frequenta le scuole di musica, le sale prove e forma tantissime pop e rock band, mentre i trapper sono una percentuale nella musica di base che non supera il 20% per cento, mentre la stragrande maggioranza dei giovani suona pop, rock, canzone d'autore, folk e liscio, blues e jazz, elettronica e contemporanea e tanti altri generi che rischiano di essere cancellati dalle piattaforme digitali multinazionali monopoliste dello streaming che con gli algoritmi tengono hype per il consumo usa e getta dei giovanissimi solo canzoni da due minuti, spesso basiche e banali sia musicalmente che testualmente. Tutto questo per promuoovere canzoni a bassissimo costo e di bassissima qualita' che pero' permettono di massimizzare i profitti. Questa due giorni di Woodstock degli Emergenti, questa24 ore di musica non stop per due giorni con oltre 50 artisti e band vuole essere la narrazione reale della musica che producono oggi i giovani con grande creativita' e innovazione, ma anche grande competenza e conoscenza della musica e dei suoi strumenti e dei testi", concludono.

Per informazioni e contatti: info@cosascuola.it e mei@materialimusicali.it