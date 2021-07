“Sotto le stelle del jazz” si conclude con duo Emilia Zamuner e Massimo Moriconi

Il secondo e conclusivo concerto della minirassegna “Sotto le stelle del jazz”, organizzata dall’Associazione dai de jazz in collaborazione col Comune di Forlì, che dà patrocinio e contributo all’iniziativa, a suo tempo rinviato causa maltempo, andrà on stage mercoledì 28 luglio, alle ore 21.15. Il palco dell’Arena San Domenico di Forlì sarà abitato da un duo di grande spessore artistico, Emilia Zamuner, voce, e Massimo Moriconi, contrabbasso e basso elettrico.

La Zamuner, napoletana, fa della sua voce e del suo corpo un vero strumento espressivo. Ha duettato giovanissima con Bobby McFerrin e nel 2016 si è classificata al primo posto del prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani”, viatico che le ha permesso nello stesso anno di aprire il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea a Napoli e di animare con le sue scorribande sul pentagramma della vocalità palchi sempre più prestigiosi. Nel 2019 è stata selezionata tra le cinque finaliste dell’Ella Fitzgerald Competition di Washington, USA, unica artista italiana, vincendo il secondo premio.

A Forlì Emilia Zamuner e Massimo Moriconi presentano il loro lavoro discografico Doppia vita (2019) in un interplay continuo di voce e groove del basso. Moriconi, musicista di grande spessore ed esperienza, si è saputo muovere in ambiti musicali diversi e al tempo stesso affini, dalle collaborazioni dal vivo e in studio coi pionieri del jazz italiano come Marcello Rosa, Armando Trovajoli, Nicola Arigliano, Lelio Luttazzi, per passare a Renato Sellani, Chet Baker, Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, Massimo Urbani, Enrico Rava, Lee Konitz, Phil Woods, Danilo Rea, Mike Melillo, Billy Cobham, Tooth Tielemans, Kenny Wheeler, ecc., alle incisioni con Ennio Morricone, Luis Bacalov, Riz Ortolani, Nicola Piovani, per non parlare del sodalizio più che decennale con Mina. Due vere stelle che illumineranno con la loro creatività la serata forlivese, fra song e improvvisazione.



Per prenotare rivolgersi a: nicolacataldo@alice.it – via SMS o Whatsapp al 335 8040081 - on line su DO IT YOURSELF.





