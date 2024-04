"Empatie colorate": all'Oratorio San Sebastiano la mostra personale di Paola Edifizi Carrea

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 24 aprile alle ore 17, all'Oratorio San Sebastiano di Forlì, sarà inaugurata, a cura del Centro Culturale L'Ortica, la mostra personale di Paola Edifizi Carrea dal titolo "Empatie colorate". Saranno presenti l'Assessora Paola Casara, e il critico Enzo Dall'Ara. Interverrà con la sua musica Vince Vallicelli.

Enzo Dall'Ara, nella sua presentazione all'opera della pittrice, così la descrive "i dipinti di Paola Carrea, corredati di cristallini ed elegiaci "haiku" poetici, sono intime confessioni, brani di "autoritratti" dell'anima, ove colore e luce diffondono un tattile coinvolgimento emotivo e una provvida empatia sensoriale. Invero, essi attraggono ed effondono emozioni sia negli scorci paesaggistici, sia nelle risoluzioni a ritratto, poiché sono permeati di immediatezza e spontaneità, declinate in armonia compositiva".

Paola Edifizi Carrea, nata a Rovigo il 6 aprile del 1933, dopo un'infanzia trascorsa nei colori di Napoli, ritorna in Veneto. Si laurea a Bologna in Lettere ed insegna per molti anni all'Istituto Tecnico Carlo Matteucci di Forlì, dove si è stabilita nel 1950, dove si è sposata e dove tuttora risiede. Anni fa ha seguito il corso di pittura all'Accademia del nudo di Bologna.

La mostra rimarrà aperta, ad ingresso libero, dal 24 aprile al 4 maggio, nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Info: 3337167331, 3494306867