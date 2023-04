"Empire of light" in programmazione alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi è in programmazione il nuovo film di Sam Mendes, "Empire of light", dal 15 al 23 aprile.



Contea del Kent, 1980-81. Nella cittadina costiera di Margate è situato lo storico Cinema Empire, punto di ritrovo della comunità. Diretto dall’ambizioso Mr. Ellis, l’Empire è animato da un gruppo operoso di dipendenti. Tra loro Hilary, la vice di Mr. Ellis, una donna silenziosa e gentile, chiamata a governare un complicato disturbo bipolare, e lo schivo proiezionista Norman. Sul finire dell’anno viene assunto il ventenne Stephen, ragazzo di colore appassionato di musica che aspira a una borsa di studio per l’università. Tra Hilary e Stephen nasce subito un’intesa, una tenera attrazione: sono due outsider che fronteggiano rigurgiti di razzismo e demoni interiori. E il Cinema Empire rappresenta per loro, come per tutti gli affezionati spettatori, un rifugio sicuro.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 15 ore 21.00

domenica 16 ore 9.00 nella formula Matinée (colazione ore 9.00, proiezione ore 10.00) e alle ore 18.15

martedì 18 ore 21.00 proiezione in versione originale sottotitolata in italiano



domenica 23 ore 21.00