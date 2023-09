Sabato 2 Settembre presso il parco delle fonti di Meldola, Chiari di Luna e Academia discoteca di Forlì presentano End of Summer Party, come sempre si mangia si beve e si balla con i mitici dj che hanno fatto ballare per tutta l’estate 2023 la Riviera Romagnola. Presenti food-truck e Mazapégul per le birre.