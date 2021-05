Sul palco del Fabbri arriva il trasformismo di Ennio Marchetto in "The Living Paper Cartoon"

Venerdì 21 maggio alle ore 20.15 il palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì diventerà una vera Babilonia di musica, teatro e creatività con lo spettacolo 'The Living Paper Cartoon' di Ennio Marchetto, straordinario artista trasformista di fama internazionale.

Attraverso costumi di carta Ennio Marchetto con 'The Living Paper Cartoon' dà vita a uno spettacolo che non ha confini, piace ovunque, a un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi italiani e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi costumi ripetendo movenze e tic di questi personaggi, rendendo tutto esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Luciano Pavarotti e, tra i nuovi, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni, Edward Mani di Forbice. Ma 'The Living Paper Cartoon' non è soltanto questo. Come per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere.

Avvertenze per il pubblico

Il Diego Fabbri sarà un Teatro sicuro.

Per riaprire in sicurezza e in ottemperanza alle normative anti-Covid, vi ricordiamo le regole tutt’ora valide per l’accesso a Teatro (obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo; capienza contingentata al 50% dei posti disponibili, distanziamento interpersonale), oltre a queste ulteriori novità:

• sarà rilevata la temperatura all’ingresso (almeno fin quando obbligatorio) e non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura superiore a 37.5°;

• obbligo di comunicazione dei dati personali, se non già comunicati (nome, cognome, numero di telefono), che saranno conservati per 14 giorni dalla data dell’evento;

• mascherina chirurgica o superiore (es. FFP2, mentre non sono ammesse mascherine di stoffa);

• modifica degli orari di spettacolo serale (per il dovuto rispetto del coprifuoco vigente). Nello specifico, gli spettacoli inizieranno alle ore 20.15, in modo da terminare in orario compatibile con un comodo rientro presso le proprie abitazioni. Informiamo tuttavia che, se durante lo svolgimento della rassegna, un DL dovesse modificare e “allentare” gli orari di coprifuoco, gli spettacoli torneranno a iniziare al consueto orario delle 21.

Biglietti: da 15 a 27 euro.

Prevendite: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): nei giorni di prevendita a partire dalle ore 11.

Vendita online su Vivaticket da domenica 9 maggio.

Nella sera di spettacolo la Biglietteria di Corso Diaz aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it



