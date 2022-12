Enogastronomia, artigianato e mercato ambulante: la fiera di Santa Lucia a Santa Sofia

Prezzo non disponibile

Domenica 18 dicembre a Santa Sofia si terrà la tradizionale fiera di Santa Lucia, posticipata alla domenica successiva al 13 dicembre. Da mattina sera, piazza Matteotti sarà animata dal tradizionale mercato ambulante a cui si affiancano numerose associazioni di volontariato che allestiranno anche alcuni stand enogastronomici: non mancheranno i tortelli alla lastra di Auser, la piadina sulla lastra e le fritture di Pro Loco Santa Sofia e Mani in Pasta.

Per rallegrare i più piccoli, Atlantide organizza laboratori di attività manuali (nel pomeriggio) mentre nella Casetta di Babbo Natale CIF intratterrà i bambini in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e Spazio Arte esporrà opere d'arte di vario genere.Ci sarà spazio, poi, per un piccolo mercatino di beneficenza, con l'associazione Khalil e con la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

“Con la Fiera di Santa Lucia entriamo nel vivo degli eventi natalizi – commenta l'assessora alla cultura Isabel Guidi. La Prossima settimana avremo l'apertura del Teatro Mentore con David Larible il 22 dicembre e, subito dopo, il tradizionale concerto di Natale della Banda il 23 dicembre. E poi ci saranno attività per bambini, concerti, i tradizionali presepi a Corniolo... per rimanere aggiornati, consiglio di seguire i nostri social visit Santa Sofia, su cui pubblichiamo ogni iniziativa.”

In occasione delle festività natalizie, poi, prebderà il via anche il calendario Neve&Natura, messo a punto insieme al Parco Nazionale e con una serie di iniziative per sportivi, famiglie, amanti della natura e una sezione dedicata ai tradizionali eventi natalizi.