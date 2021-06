"Enologia dantesca", il vino nella Commedia con degustazione a Bertinoro

L'incontro "Enologia dantesca", si terrà venerdì 9 Luglio alle 19:30 alla Fattoria Ca' Rossa di Bertinoro-.

“Guarda il calor del sol che si fa vino, giunto a l’omor che della vite cola”, sono questi i versi universalmente più belli dedicati al vino, perché attraverso la trasformazione dell’uva in vino Dante evoca nel Purgatorio l’anima umana che s’infonde nello spirito della natura. Nella Divina Commedia, quasi sempre il vino è causa di vizio e peccato in quanto “terreno”, e non è diversa la sorte del cibo, basti pensare ai Golosi. Ma per Dante niente è sconosciuto, e il vino e il cibo dimostrano già tutta la loro importanza culturale e simbolica per l’Italia.

Curiosità, racconti e suggestioni Dantesche ci accompagneranno in questa speciale degustazione dei Vini di Fattoria Ca’ Rossa, tutta dedicata al Sommo Poeta. Per info e prenotazione entro e non oltre il 7 luglio, Micaela 347 4267711. Costo esperienza da regolare in loco € 18

