L’Enrico Cristofani Trio in concerto al Bioburg Superfood

Torna la musica live al Bioburg superfood: venerdì 27 maggio, dalle ore 21, torna a suonare l’Enrico Cristofani Trio: Enrico Cristofani al piano, Paolo Ghetti - al contrabbasso, Manuel Giovannetti alla batteria.

Il progetto riunisce i brani dei pianisti compositori e le sonorità che hanno caratterizzato la storia dell’Hard Bop e del Post Bop, vale a dire i generi di musica Jazz che si sono sviluppati negli Stati Uniti in un periodo compreso tra la metà degli anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta. Il repertorio, arrangiato per piano trio, spazierà da Horace Silver fino a Chick Corea, senza tralasciare i brani di Herbie Hancock, uno dei più grandi musicisti jazz viventi. Inoltre, non mancherà qualche composizione originale di Enrico Cristofani.



Info e prenotazioni: 3519590601