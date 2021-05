"Note per Dante" si conclude al San Giacomo con l’Ensemble Sezione Aurea

Giovedì 20 maggio si conclude la rassegna musicale“Note per Dante: il terzo e ultimo appuntamento della rassegna musicale organizzata da Forlì Musica, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, vede protagonista l’Ensemble Sezione Aurea, formazione composta da tredici strumentisti e cantanti che propone una delle prime semi-opere della storia della musica, ovvero 'La Tempesta ' di H. Purcell, tratta da 'La Tempesta' di William Shakespeare, adattata da John Dryden e William D’Avenant.

Il concerto si terrà giovedì 20maggio,ore 19.00, presso la Chiesa di San Giacomo Apostoloa Forlì. L’ingresso è riservato ai soci e ai sostenitori di Forlì Musica, previa prenotazione. Per chi volesse sostenere Forlì Musica è possibile associarsi sul sito web www.forlìmusica.it.

Inoltre sarà possibile seguire il concerto in diretta streaming iscrivendosi, gratuitamente, sul media center di ForlìMusica.

L’ensemble Sezione Aurea nasce nel 2013 dall’idea di Luca Giardini, che ha permesso la collaborazione di alcuni dei migliori musicisti attivi nell’ambiente concertistico e discografico europeo. Obiettivo del gruppo è lo studio del repertorio strumentale e vocale italiano del XVII e XVIII secolo. Lo spirito di ricerca e restauro di molte pagine musicali, oggi non ancora conosciute, comporta l’ausilio di un’équipe musicologica al quale il gruppo si rivolge prima di ogni progetto.

'The Tempest', o l’Isola Incantata è una semi opera di Henry Purcell adattata da John Dryden e William D'Ave-nant dalla commedia di Shakespeare The Tempest. È una semi opera, e come tale può essere rappresentata con o senza regia e azione scenica; i brani musicali possono essere inframezzati da letture o parti recitate, che completano l’intreccio che altrimenti presenterebbe mancanze, oppure no. L’attribuzione della musica a Henry Purcell è stata definita non certa. L'adattamento di Dryden e D'Avenant, autori del libretto basato sul testo shakespeariano, fu presentato in anteprima al Duke Theatre di Lincoln's Inn Fields a Londra, il 7 novembre 1667, per poi essere rivisto e ripreso varie volte.

