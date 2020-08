Entroterre Festival arriva nella pieve con i Violini di Chiara Morandi

Nella splendida Pieve di San Donato in Polenta, sabato 22 agosto alle 21:30, arriva il concerto della rassegna Entroterre Festival con i Violini di Chiara Morandi.

I Violini di Chiara Morandi sono un ensemble formato da giovani talenti Italiani coordinati da Chiara Morandi in veste di maestro concertatore. Il programma spazia dal Classico al Romantico in modo piacevole con qualche sorpresa. Nel brano finale è prevista l'eccezionale partecipazione di Luigi Pretolani, violoncellista e Presidente del Festival che torna a suonare per queste giovani promesse.

Ingresso gratuito.