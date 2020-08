Entroterre festival: La Risonanza barocca sulle tracce della musica antica

Parte domenica 9 agosto un percorso di cinque appuntamenti con la musica barocca che segnano la programmazione musicale di Entroterre Festival incentrata sul classico antico con le magistrali esecuzioni de La Risonanza barocca.

Concerti ad ingresso gratuito con prenotazione: tenuto conto delle misure di sicurezza imposte dalla prevenzione anti-Covid, è vivamente consigliata la prenotazione sia per gli spettacoli a pagamento che per quelli gratuiti, in modo da consentire una migliore gestione degli spazi.

Il programma dei concerti

Domenica 9 Agosto 2020 ore 21:30 alla Chiesa di Santa Riparata - Terra del Sole

Trio Gatti - Mascardi - Bonizzoni in "Canzoni e danze tra Italia e Germania"

Lunedì 10 Agosto 2020 ore 21:30 al Duomo di Bertinoro

Studenti della La Risonanza Early Music Summer Academy in "Sul Palco de la Risonanza"

Martedì 11 Agosto 2020 ore 21:30 al Duomo di Bertinoro

Trio Dell’Agnello - Oszanca - Bonizzoni in "Dialogo, sfida, competizione"

Mercoledì 12 Agosto 2020 ore 21:30 alla Chiesa di San Nicolò, Meldola

Studenti della La Risonanza Early Music Summer Academy in concerto con i membri de La Risonanza in "La Primavera de La Risonanza I"

Giovedì 13 Agosto 2020 ore 21:30 al Duomo di Bertinoro

Studenti della La Risonanza Early Music Summer Academy in concerto con i membri de La Risonanza in "La Primavera de La Risonanza II"

Sabato 15 Agosto 2020 ore 21:30 al Duomo di Bertinoro

La Risonanza in "Sogno di una notte di mezza estate"

Domenica 16 Agosto 2020 ore 21:30 alla Chiesa dei Santi Nicolò e Francesco in Castrocaro - Castrocaro Terme

La Risonanza in "Sogno di una notte di mezza estate"