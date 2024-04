Enzo Valbonesi e Oscar Bandini presentano il libro che racconta la nascita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Auser organizza nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile alle 15 alla sede della Provincia in piazza Morgagni, la presentazione del libro “Il futuro dei parchi - Dal locale al globale. Gli alberi del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna", alla presenza degli autori Enzo Valbonesi e Oscar Bandini. Presenta l’incontro Maria Luisa Bargossi, presidente di Auser Forlì.

Il libro racconta la nascita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, avvenuta nel 1993, preceduta dalla istituzione nel 1988 del Parco regionale del Crinale Romagnolo, e contiene diversi richiami alla storia delle foreste casentinesi che ricadono nel versante romagnolo: dalla creazione delle Riserve Biogenetiche e della Riserva Integrale di Sasso Fratino, la prima istituita in Italia nel lontano 1959, fino alla regionalizzazione del demanio forestale regionale.

Nella prima parte il libro descrive per sommi capi lo sviluppo dei Parchi nel mondo ed in Italia dopo il varo della legge quadro nazionale, la n. 394 del 199. Il volume analizza anche lo stato attuale delle aree protette nel nostro paese che, dopo avere generato tante aspettative, sono ora segnate da un vero proprio appannamento causato dell’assenza di una seria politica nazionale e regionale nei loro confronti. Di fronte alla crisi climatica in atto ed alla perdita di biodiversita?, per i due autori si potrebbe aprire un nuovo interesse verso i Parchi, visti come elemento per contrastare la crisi ambientale e per favorire un nuovo e diverso sviluppo per le comunita? locali che vi vivono.