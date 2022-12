La Befana vien volando a Forlì: spettacolo atteso in piazza Saffi per l'Epifania

Sarà una festa spettacolare quella che animerà Piazza Saffi per l'Epifania 2023, con attrazioni, animazioni e una Befana "mozzafiato" che danzera' nell'aria, con la sua magica scopa. Il programma di venerdì 6 gennaio inizierà al mattino in Piazzetta della Misura dove, dalle 9.30 alle 12.30, è previsto un intrattenimento guidato da Clown Terapia e nel pomeriggio dalle 15.30 insieme a Vocal Fly si potranno ascoltare le canzoni delle feste per viverne ancora tutto l’incanto.

Il momento clou sarà nel pomeriggio in piazza Saffi, dove alle 14.30 scatterà il dj set a cura di Radio Bruno che scalderà l’atmosfera prima del grande show diretto dalla Compagnia eVenti Verticali. Uno spettacolo ricco di emozioni in cui la tanto attesa Befana danzerà sospesa su una teleferica che parte dal campanile, con un attraversamento aereo della piazza. Dalle 16.00 al Chiostro di San Mercuriale la Befana con il suo carico di caramelle incontra grandi e piccini. L’installazione di luminarie lungo tutti i corsi, la pista di pattinaggio e di curling, il grande abete, la giostrina dei cavalli l’arrivo della Befana perfezionano la cornice di “Forlì che brilla”, un logo simbolo di una città luminosa e ricca di attività per tutte le generazioni.

"Con la grande festa della Befana - afferma l'assessora Andrea Cintorino, punto di riferimento nell'Amministrazione comunale per le iniziative natalizie - pensiamo di coronare una edizione memorabile del Natale a Forli'. Quest’anno Forlì Brilla ha dimostrato quanto sia importante mantenere accesa e viva la citta' in questo periodo molto complesso. E' un investimento in forza e fiducia. Abbiamo anche voluto sottolineare, con alcune scelte a cominciare dal bellissimo albero, il valore della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente senza rinunciare alla bellezza e alle emozioni. Un allestimento di grande impatto, curato in ogni dettaglio, che ha avuto l’attenzione dei media nazionali e di importanti TG nazionali".

Il connubio di eventi, scenografie e iniziative è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Free Event e la direzione creativa di Andrea Camporesi.