Spettacolo di danza tra ghiaccio e cielo, la calata della Befana da San Mercuriale: ecco l'Epifania in Piazza Saffi

Sarà una Epifania densa di appuntamenti in centro storico a Forlì. Dalle 10 alle 12.30 mattina in musica con il coro della Scuola di Musica L’Arcangelo all'interno della Casetta di Cristallo, mentre all'esterno si svolgeranno attività di Clownterapia per bambini in Piazzetta della Misura. Alle 15 partirà il dj-set di Radio Bruno e a seguire uno spettacolo di danza tra ghiaccio e cielo. Seguirà la calata dal campanile di San Mercuriale della Befana scortata dai Vigili del Fuoco. Dalle 15:3 alle 18 è prevista un'attività per bambini all'interno del Magico Borgo in Piazzetta della Misura, mentre dalle 17:30 alle 18:30 ci saranno le ultime esibizioni di "Forlì che brilla Music Edition".