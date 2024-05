"Era il 16 maggio 2023...": Tiziana Catani e Dervis Castellucci raccontano l'alluvione in una mostra fotografica

Sabato 11 maggio, alle ore 11.30, presso la Galleria Zondini Caffè si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Era il 16 maggio 2023..." di Tiziana Catani e Dervis Castellucci. Insieme agli autori interverranno Claudio Righi, in qualità di curatore della rassegna, e Gabriele Zelli, autore della prefazione del catalogo dell'esposizione che contiene immagini scattate nelle ore immediatamente successive alla devastante alluvione a San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, viale Salinatore, località Grotta e Seminario vescovile. Nel volume è stata pubblicata anche una poesia in dialetto romagnolo di Claudio Molinari dal titolo "La mi Rumagna, là sota l'acqua".

16 maggio 2023… Data di un evento che nella sua tragicità ha lasciato sulla Romagna un segno ma che ha esaltato anche le positività della sua gente nel non arrendersi di fronte ai problemi, aiutata anche dalla solidarietà materiale e morale di chi è accorso numeroso in suo aiuto. Tiziana Catani e Dervis Castellucci si sono avvalsi della fotografia per scolpire nella memoria le tracce indelebili di un triste passato da superare con l’impegno di tutti e con immancabile fiducia nel futuro. Dalla volontà di rimboccarsi le maniche alla rinascita: sintesi dell’alluvione vissuta sul campo.

La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno. Per informazioni Dervis 3282859500.