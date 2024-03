A Forlimpopoli, uscita nei prati alla ricerca delle erbe spontanee commestibili con gli esperti

Le erbe spontanee che crescono nei prati possono essere un gustoso ingrediente per molti piatti. Ma quanti sanno distinguerle? Per imparare a farlo, niente di meglio che partecipare all’uscita ‘sul campo’ a caccia di erbe spontanee commestibili, promossa dal Gruppo Funghi e Flora e dall’Associazione delle Mariette per sabato 16 marzo. L’appuntamento è per le ore 14,30 al Parco Urbano di Forlimpopoli: i partecipanti saranno guidati dagli esperti delle due associazioni alla ricerca e alla raccolta delle erbe. Per questo occorre portare con sé cestino, coltello e guanti.

Il 7 aprile, invece, nella chiesa dei Servi (complesso di Casa Artusi) si terrà un incontro per parlare dele buone erbette dei campi. Sarà l’occasione anche per degustare alcune preparazioni delle Mariette, raccontate da Elisa Crociani.