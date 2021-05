E allora le foibe? L’ANPI di Forlì ne parla con Eric Gobetti

La Sezione di Forlì dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ritiene che le questioni legate ai territori di confine fra Italia ed ex Jugoslavia possano costituire un importante “filone” di indagine e di “ricostruzione della Memoria. Per questo, la Sezione forlivese dell’ANPI ha scelto di iniziare a parlare di foibe e delle complesse “vicende del confine nord orientale” con Eric Gobetti, autore del libro “E allora le foibe?” (Laterza 2021). Dialogherà con l’autore Lodovico Zanetti, Presidente Comunale ANPI Forlì, introduce Miro Gori, Presidente provinciale ANPI FC, domenica 9 maggio, ore 17:00, durante l’incontro che si terrà in diretta Facebook sulla pagina A.N.P.I. FC: (https://www.facebook.com/anpiforlicesena.)

Ma di cosa parliamo quando parliamo di foibe? Cosa è successo realmente?

“Decine di migliaia”, poi “centinaia di migliaia”, fino a “oltre un milione”: a leggere gli articoli dei giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul numero delle vittime delle foibe è difficile comprendere le reali dimensioni del fenomeno. Anzi, negli anni, tuttala vicenda dell’esodo italiano dall’Istria e dalla Dalmazia è diventato oggetto di polemiche sempre più forti e violente. Questo libro è rivolto a chi non sa niente della storia delle foibe e dell’esodo o a chi pensa di sapere già tutto, pur non avendo mai avuto l’opportunità di studiare realmente questo tema.

Questo “Fat Checking” realizzato dalla Sezione forlivese dell’ANPI, non propone un’altra verità storica precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuol riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Con l’intento di evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una versione ufficiale molto lontana dalla realtà dei fatti.

E’ un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto accaduto in anni terribili.

A.N.P.I. Sezione di Forlì – tel. 0543 28042 – 333 1634991 – 329 2178667