“Ero l'amante di Rodin”: Annalisa Fabbri racconta la vicenda di Camille Claudel

Giovedì 21 marzo, alle ore 16, nella Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, terzo incontro della rassegna “I provinciali: vetrina di autori e libri”. Il Centro Culturale L'Ortica presenta, nella rassegna che gode del patrocinio della Provincia, il libro di Annalisa Fabbri “Ero l'amante di Rodin”. Una narrazione avvincente della drammatica vicenda di Camille Claudel, l'amante di Rodin e scultrice non inferiore al suo maestro.

Parigi, 1883. Lui era un uomo di quarantatré anni; lei una fanciulla di diciannove: il vecchio maestro e la giovane allieva. Tra loro sbocciò un sentimento denso di emozioni proibite...lo scandalo fu imminente e il giudizio impietoso. Il maestro fu assolto, mentre l’allieva condannata a un inferno senza rogo. All’età di quarantanove anni fu sepolta viva tra le mura di un manicomio...

La scrittrice Annalisa Fabbri, che vive a Faenza, da anni si dedica, attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, all’approfondimento biografico di artisti famosi trasferendo nello stile romanzesco la vita e la poetica dei protagonisti. Ha pubblicato: Io, lui… e Monet, Vincent, ultimo atto. Le ultime ventiquattro ore di Van Gogh, Gli amori di una poetessa dimenticata, ottenendo premi e menzioni in concorsi letterari.

Dialoga con la scrittrice Alberto Mingotti, scultore con la ceramica, che ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Nel 1995 ha collocato a Bologna un’opera plastica per ricordare le vittime del disastro aereo del 1990 e nel 2004 una sua scultura è stata acquisita dal Senato della Repubblica Italiana per la collezione di Palazzo Madama. Nel 2007 Edward Lucie-Smith lo inserisce nel volume “Scultura neofigurativa italiana” pubblicato per conto della Galleria il Polittico di Roma.



Ingresso libero- Info: 337167331 - centroculturalelortica@gmail.com