Fall foliage, alla scoperta del lago di Poggio Baldi in autunno

In occasione del Festival del Fall foliage, sabato 30 ottobre, ore 9:30, a Corniolo, escursione per grandi e piccoli camminatori (almeno 6 anni) lungo il nuovo sentiero natura del Lago di Poggio Baldi, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Nel 2010 una grossa frana si è staccata dal versante di Poggio Baldi e ha sbarrato il corso del Bidente creando questo nuovo specchio d’acqua. Costeggeremo il lago e osserveremo un paesaggio fatto di bosco (nella sua veste autunnale), acqua verde e tronchi bianchi che spuntano dalla superficie del lago.

L’itinerario è adatto a chiunque abbia un minimo di attitudine al cammino ed è ideale per famiglie con bambini dai 6/7 anni in su. Non è richiesto il green pass per le escursioni all’aperto. Durata prevista: 3 ore. Livello di difficoltà: Facile/Medio. Ritrovo: 9:30 Piadineria “Al 46”, Cabelli, Santa Sofia (FC). Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/sXaxrKYB2CiUMSBV7

Prezzo: 12 euro adulti, 8 euro bambini (si rilascia regolare ricevuta fiscale)

Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. Contatti su: www.boschiromagnoli.it

L’evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

La partecipazione all’escursione sottintende l’accettazione del regolamento: www.boschiromagnoli.it/eventi/regolamento

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera ER491. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.

