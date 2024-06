Escursione a Poggio Cavallaro tra panorami mozzafiato e percorso fluviale

In collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente, escursione ad anello di una giornata, che prevede un tratto di sentiero di crinale, dagli splendidi punti panoramici, e un tratto del Percorso Fluviale, che include alcuni dei punti più rinomati del lungo fiume di Premilcuore.

L'escursione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima dell'evento.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Itinerario: Centro Visita – C. Vetreta – C. Piansegni – C. Castellana – Poggio Cavallaro – C. Petriccio – Ridolla – Centro Visita.

Lunghezza: 17,5 km, Dislivello: 640 m, Durata: 8 ore circa.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Ritrovo: ore 9.00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 – Premilcuore).

Munirsi di: pranzo al sacco, acqua, snack.

Abbigliamento: indumenti comodi, scarponi da trekking, copricapo, k-way, protezione solare.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Tel: 353 4087344 – 0543 1580655

E-mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it

Il Centro Visita è aperto nei seguenti giorni e orari:



--> LUGLIO: dal mercoledì alla domenica, con orario 9:00-13:00 e 15:00-17:00