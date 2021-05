Escursione per tutta la famiglia alla scoperta di "Animali stellari"

Romagnatrekking organizza per venerdì 7 maggio, a partrire dalle 18.00, una semplice escursione, da fare in compagnia di mamma e papà (bimbi a partire dagli 8 anni), per imparare a riconoscere le costellazioni del cielo di maggio e poterle avere anche nella propria cameretta. Il ritrovo è nei pressi della chiesa di Converselle sulle colline sopra Castrocaro Terme e Terra del Sole, e da lì si raggiungeranno i prati circostanti per un semplice laboratorio didattico-scientifico: le costellazioni che saranno oasservate in cielo hanno spesso come soggetto un animale e grazie a questo laboratorio si impareranno a conoscere le caratteristiche e le abitudini di questi animali e a riconoscerne in cielo la costellazione a loro dedicata. Ciascun bambino potrà poi realizzare un quadretto a scelta che riprodurrà (su cartoncino) la costellazione preferita.

Al termine del laboratorio è prevista la cena al sacco, che ogniuno dovrà portare con se, alla luce del tramonto e poi ci si rimetterà in cammino per trovare un punto sufficientemente lontano da inquinamento luminoso per potersi sdraiare su una coperta a osservare il cielo alla ricerca di costellazioni e pianeti.

Equipaggiamento: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, maglietta, pile, giacca impermeabile/gore-tex, copricapo (bandana/cappellino), crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), torcia o pila frontale, ricambio completo da tenere in auto, coperta, cena al sacco.

Iacrizione: è necessario iscriversi sul sito dPer motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.

Guida: Riccardo Raggi – Romagnatrekking® (abilitato L.R. ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER296, assicurato RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale).