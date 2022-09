Escursione gratuita a Fiumicello "Sulle tracce dell'uomo"

In occasione della serie di eventi Macinare Cultura, in collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente, escursione ad anello di mezza giornata lungo il Sentiero Natura di Fiumicello, alla scoperta di come viveva l'uomo in queste vallate prima dell'arrivo del boom economico.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Itinerario: Fiumicello - Mulino Mengozzi - La Cavina - Fiumicello.

Lunghezza 3 km, dislivello 110 mt, durata 4 ore circa.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Ritrovo: ore 9.00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - 47010 Premilcuore), con successivo spostamento con mezzi propri a Fiumicello.

Munirsi di: pranzo al sacco, acqua, eventuali snack.

Abbigliamento: indumenti comodi, scarponcini da trekking con calzettoni adeguati, cappello, k-way .



INOLTRE: in alternativa al pranzo al sacco, a Fiumicello dalle 12.30, è prevista la distribuzione di cestini da pic-nic contenenti prodotti tipici al costo di 7€ l'uno, a cura della Pro Loco di Premilcuore, per i quali non è richiesta prenotazione.



Dalle 14.00, sempre a Fiumicello, attività di laboratorio gratuita e aperta a tutti dedicata alla scoperta delle cultivar cerealicole e di ciò che regala il bosco in questa stagione, a cura di Atlantide.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



E-mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it