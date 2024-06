Escursione alla scoperta del Mulino Biondi di Castel dell'Alpe

Torna anche quest’anno il festival di Macinare cultura. In occasione della giornata che si terrà presso il Mulino Biondi di Castel dell’Alpe, escursione lungo il sentiero che dal bivacco del Gorgolaio porta all’antico mulino. Escursione organizzata in collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente.

Adatta anche ai bambini e con prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima dell'evento.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Itinerario: Petriccio - Gorgolaio - Casaccia - Mulino Biondi - ritorno.

Lunghezza: 6,4 km A/R, Dislivello: 150 m, Durata: 3 ore circa.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Ritrovo: ore 9.00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - 47010 Premilcuore), con successivo spostamento con mezzi propri presso il punto di partenza dell'escursione.

Munirsi di: pranzo al sacco (se ci si vuole fermare a pranzare al Mulino), acqua, eventuali snack.

Abbigliamento: indumenti comodi, scarponi da trekking, copricapo, k-way.



Per l'occasione il Mulino Biondi verrà aperto al pubblico e, all'arrivo, sarà possibile visitarlo gratuitamente.

Per chi ha piacere di fermarsi a pranzare presso il Mulino, c'è anche la possibilità di prenotare un cestino da picnic al costo di 7€, che verrà consegnato sul posto.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Tel. 353 408 7344 - 0543 1580655



Il Centro Visita è aperto dal giovedì alla domenica, con orario 9:00-13:00 e 15:00-17:00