Escursione gratuita al Mulino Biondi di Castel dell'Alpe

In occasione della serie di eventi Macinare cultura, in collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente, escursione di mezza giornata dove si percorrerà un tratto del sentiero fluviale di Premilcuore, fino a raggiungere l'antico Mulino Biondi di Castel dell'Alpe.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO

Itinerario: Petriccio - Bivacco Gorgolaio - Casaccia - Mulino Biondi - Ritorno.

Lunghezza 6,4 km (a/r), dislivello 150 mt, durata 4 ore circa.



Per l'occasione il Mulino Biondi verrà aperto al pubblico e, all'arrivo, sarà possibile visitarlo gratuitamente.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Ritrovo: ore 9.00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - 47010 Premilcuore), con successivo spostamento con mezzi propri presso il punto di partenza dell'escursione.

Munirsi di: pranzo al sacco, acqua, eventuali snack.

Abbigliamento: indumenti comodi, scarponcini da trekking con calzettoni adeguati, cappello, k-way .



L'escursione si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



E-mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it