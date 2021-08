Escursione gratuita per esperti "Nella Valle delle Celle e del Satanasso"

Escursione ad anello che dai pascoli del Poderone e delle Mandriacce ci porterà nell’impervia valle delle Celle, passando dalle antiche Abetine del Granducato, per poi inoltrarci nei fossi del Satanasso, abitati dallo spirito inquieto del Mantellini.

Dopo il pranzo al sacco nell’aia del borgo di Pian del Grado rientreremo sulle Ripe Toscane, deviando su di un fuori sentiero, e rientreremo al Poderone.



Qui ci attende una visita all’orto accompagnati da Nicola e una merenda a base di prodotti dell’agriturismo accompagnata da un concerto in collaborazione con l’Associazione Roveroni:

Crazy duo: Daniele Brancaleoni, violino, Yuri Ciccarese, flauto (Musiche di Bach, Paganini, Mozart, Rossini)



Ritrovo ore 8.30 all’Agriturismo Poderone

Difficoltà: ALTA (Escursionisti Esperti)

Distanza: 17 Km

Durata: 8 h circa (soste comprese)

Ascesa totale: 1000 m circa

Escursione non adatta a bambini.



EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi alla caviglia con suola scolpita (tipo VIBRAM), calzini da trekking idonei, abbigliamento consono alla stagione e alla quota (al massimo 1350 mslm), giacca impermeabile, mascherina, gel igienizzante, acqua (minimo 2 lt.), pranzo al sacco.

Guida: Emiliano Conficoni



Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazione: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net

L'escursione fa parte del progetto "C'è posto per te" di GAL L'ALTRA ROMAGNA.





