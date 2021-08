Escursione gratuita per famiglie: "Da Campigna a Poggio Palaio"

Escursione con partenza nel cuore del Parco dalle famose abetine da cui poi raggiungeremo il balcone di Poggio Palaio e attraverso un bosco di faggi arriveremo all’Agriturismo Poderone. Qui ci attende una visita all’orto accompagnati da Nicola e una merenda a base di prodotti dell’agriturismo, prima di rientrare in macchina al punto di partenza.



La merenda sarà allietata da un concerto in collaborazione con l’Associazione Roveroni:

Crazy duo: Daniele Brancaleoni, violino, Yuri Ciccarese, flauto (Musiche di Bach, Paganini, Mozart, Rossini)



Ritrovo ore 13.30 a Campigna al parcheggio dell’albergo Lo Scoiattolo

Difficoltà: E

Distanza: 4.8 Km

Durata: 2.5 h circa (soste comprese)

Dislivello (+182m/-422m)



EQUIPAGGIAMENTO

Scarponi alla caviglia con suola scolpita, abbigliamento consono alla stagione e alla quota (circ 1200 mslm), giacca impermeabile, mascherina, gel igienizzante, acqua, snack.



Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazione: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net

L'escursione fa parte del progetto "C'è posto per te" di GAL L'ALTRA ROMAGNA.





