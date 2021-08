Escursione gratuita per famiglie "Insolito trek: il bosco sommerso di Poggio Baldi"

Si andrà alla scoperta del territorio attorno al lago di Poggio Baldi a Corniolo di Santa Sofia (FC). Durante l’escursione una guida ambientale escursionistica illustrerà il territorio con particolari considerazioni sulla geologia, la botanica e la lettura del paesaggio che si avrà davanti agli occhi.



Al termine dell’escursione spostamento presso l’Agriturismo Fangacci per una merenda a base di prodotti locali allietati da un concerto in collaborazione con l’Associazione Roveroni:



Duo Diesis: Enzo Oliva, sax, Lorenzo Lucchi, pianoforte (musiche di Piazzolla, Ilturralde, Molinelli)



Ritrovo ore 13.30 davanti al forno di Corniolo

Durata dell'escursione: 3h circa

Difficoltà: Turistica

Distanza: 5 km circa

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento idoneo ad una escursione all'aperto, acqua, snack, qualcosa per ripararsi dal sole, scarpe di ricambio per la possibilità di dover attraversare qualche fosso con acqua.

L’escursione è adatta anche per bambini a partire dagli 8 anni.



Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria.



Per informazioni e prenotazione: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.netL'escursione fa parte del progetto "C'è posto per te" di GAL L'ALTRA ROMAGNA.

