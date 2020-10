Tra valli e monti alla ricerca dell'eremo nel parco

Sabato 31 ottobre si tiene l'escursione "Un Eremo nel Parco". Il programma prevede un giro ad anello che dal fondovalle del Montone porta fino al crinale appenninico e a raggiungere l’Eremo dei Toschi.

Si tratta di un’antichissimo eremo risalente all’XI secolo, tuttora molto suggestivo grazie alla sua posizione isolata incastonata tra i prati e dominante sulla valle, che è stato recuperato ed è oggi un’azienda agricola biologica. Nel primo pomeriggio si visita l’azienda accompagnati dai proprietari che racconteranno la loro esperienza, dopodiché ci si avvia sulla via del ritorno.



Ritrovo alle 9.30 con la guida al parcheggio di San Benedetto in Alpe e spostamento con i mezzi propri in località Osteria Nuova. Rientro previsto per le ore 17.00. Lunghezza circa 12 km ad anello, 450 m di dislivello, difficoltà media.



Equipaggiamento: pranzo al sacco, acqua, scarponi dalla suola scolpita, giacca impermeabile/antivento, abbigliamento adatto alla stagione autunnale e a una quota di circa 1000 m, mascherina e gel igienizzante.



Escursione gratuita, la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: ladigadiridracoli@atlantide.net, 0543 917912