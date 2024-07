Escursione per conoscere il bosco sommerso di Poggio Baldi

Domenica 22 settembre escursione "Il bosco sommerso di Poggio Baldi". Andremo assieme alla scoperta del territorio attorno al lago di Poggio Baldi a Corniolo di Santa Sofia (FC) e osserveremo il particolare paesaggio davanti ai nostro occhi. Escursione in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia.



Ritrovo ore 9.00 davanti al forno di Corniolo

Rientro previsto ore 12.30 circa

Difficoltà: Turistica

Lunghezza: 5 km circa

Tempo di percorrenza: 3 ore comprensive di pause e spiegazioni



Occorrente: abbigliamento idoneo ad una escursione all'aperto, scarpe con la suola scolpita, acqua, scarpe di ricambio.

L’escursione è adatta anche per bambini a partire dagli 8 anni.



La partecipazione è gratuita.

Prenotazione obbligatoria entro le 16.00 del giorno precedente o fino ad esaurimento posti.



Per informazioni e prenotazioni



Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia, 0543 970249, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it