Escursione serale allo Spinadello alla scoperta dei boschi ripariali dei meandri del fiume Ronco

Nuovo appuntamento serale, venerdì 19 novembre, per andare alla scoperta dei boschi ripariali dei meandri del fiume Ronco, nella zona naturale dell’ex acquedotto Spinadello a Forlimpopoli.

Dopo una breve visita all’edificio dell’ex acquedotto, si seguirà il sentiero che si addentra nel bosco alluvionale, tra maestosi pioppi neri e affascinanti scorci sulle anse del fiume, facendo tappa al piccolo “lago delle Folaghe” per poi raggiungere la zona dei vecchi vasconi della SFIR, un tempo zona di decantazione delle acque di lavaggio delle barbabietole da zucchero e oggi cassa di espansione per le piene del fiume Ronco. Si invita ad indossare indumenti comodi e scarpe adeguate (ci sarà un po’ di fango) e a portare con sè una torcia. Non è richiesto il green pass per le escursioni all’aperto.

Il ritrovo è fissato per le 20.45 e il rientro per le 24. Prezzo: €12 con prenotazione obbligatoria, tramite form di contatto, email o telefono su: www.boschiromagnoli.it. La guida sarà Marco Clarici, guida ambientale escursionistica AIGAE per cui l’escursione sarà valida ai fini del corso base di escursionismo AIGAE. L' evento viene realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli, Unica Reti Spa, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.