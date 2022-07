Escursione sulle creste del Monte Tiravento

In collaborazione col Centro Visita di Premilcuore e la guida parco Salvatore Valente, escursione ad anello di una giornata, alla scoperta del territorio di Premilcuore tra boschi e crinali. L'escursione è gratuita, ma è previsto l'obbligo di prenotazione.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO - Itinerario: Centro Visita - Case Seccheto - Monte Tiravento - Monte della Fratta - Case Montemerli - Barcuccia - Ridolla - Centro Visita. Lunghezza 14 km; dislivello 650 metri; durata 8 ore circa.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Ritrovo: ore 9:00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - 47010 Premilcuore)

Munirsi di: pranzo al sacco, acqua, eventuali snack. Abbigliamento: indumenti comodi, scarponcini da trekking con calzettoni adeguati, cappello, protezione solare, k-way (il percorso prevede tratti esposti al sole)



L'escursione si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:



E-mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it