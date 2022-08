Escursione sulle tracce di Dino Campana

Sabato 20 agosto alle 18,45 si va sulle tracce di Dino Campana, nel giorno della sua nascita , ripercorreremo alcuni dei sentieri del suo " pellegrinaggio" come lo chiamò lui, da Marradi ( il suo odiato-amato paese) a La Verna. Intorno al Falterona di cui descrive " le roccie( sic) ripide " nei Canti orfici ci muoveremo per ricordare la sua via e la sua straordinaria avventura umana, sul confine tra Romagna e Toscana sul confine tra normalità e follia. La voce di Giancarlo Dini ci accompagnerà in questo viaggio.

Il ritrovo è alle18,30 al parcheggio fangacci di Campigna S.Soifia. Prenotazioni :3761224452. Quota partecipativa €15 Adulti - €10 minori (8-17 anni) accompagnati da adulto. Equipaggiamento obbligatorio abbigliamento da trekking consono alla stagione, pantaloni lunghi, scarponi alti alla caviglia impermeabili con suola scolpita (tipo VIBRAM), giacca impermeabile, felpa o pile, cappello, pranzo al sacco e scorta personale di acqua di almeno 1,5lt.