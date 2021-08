"Monti orfici" arriva all'agriturismo "Il poderone" in Campigna: da Giovanni Balzaretti a Raissa Avilés

Sabato 28 agosto, all’agriturismo il Poderone (Santa Sofia, Campigna), nel cuore del Parco nazionale, è in programma il terzo appuntamento della rassegna "Escursione teatrale - Monti orfici". Sostenuta dall'Area protetta, sarà una giornata aperta, per la prima volta nella decennale esperienza rivolta agli adulti, anche a bambini, famiglie e giovani.

Dalle 10 alle 17 si potrà partecipare a laboratori artistici basati su gioco teatrale, musica dal vivo, racconto e movimento. La lentezza sarà uno strumento per riprendere il tempo dell’infanzia, giocando con l’arte nel cuore delle montagne.

Alle 17 sarà la volta di “Storie di lupi” dell’attore-affabulatore Giovanni Balzaretti. Il lupo diventa figura mitica, feroce nemico dell’uomo, buffo protagonista affamato, depositario di saggezza antichissima. Balzaretti, autore dalla quarantennale attività artistica in questo spettacolo di narrazione, “dà voce al lupo”.

Dalle 18.30 alle 20.30 si potrà godere della cucina tosco-romagnola dell’agriturismo il Poderone.

Alle 21 si potrà assistere al concerto in quartetto di Raissa Avilés. La cantante propone, con la sua stupenda voce, un viaggio attraverso l’America latina, partendo da alcune tra le più importanti opere del cantautorato e del folklore latino-americano, fino a interpretazioni di classici rivisitati in modo frizzante e coinvolgente. Accompagneranno i musicisti Max Frapolli (chitarra), Sara Magon (chitarra, basso e ukulele) e Gustavo Etchenique (percussioni). Il concerto celebra la carica emozionale e lirica dei temi raccontati, esaltata dall’eleganza e originalita? degli arrangiamenti del quartetto.

L’evento fa parte del programma di Escursione teatrale e Monti orfici, con la direzione artistica del Teatro Zigoia e la collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Sezione Forlì - Cesena) e l’associazione Chen Fa. Sono appuntamenti curati nei minimi particolari per favorire la creazione di momenti di partecipazione. "Teatro Zigoia", diretto da Andrea Valdinocci, si focalizza su spettacoli originali, in cui prevalgono gli strumenti originari del teatro: improvvisazione, canto, musica, dialetti, maschere, pupazzi. La compagnia si occupa inoltre di progetti artistici, culturali in senso antropologico e di pedagogia teatrale. Il gruppo è attivo in Italia, Svizzera e Grecia.

I posti sono limitati, si potrà partecipare all’intera giornata o a parte di essa. Verranno applicati prezzi popolari con agevolazioni per famiglie. Ci sarà anche la possibilità di pernotto. La prenotazione è necessaria scrivendo una mail a info@teatrozigoia.org o telefonando al 379 2612002.

Verranno rispettate tutte le normative in tema di prevenzione della diffusione del Covid-19.