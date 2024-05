Escursioni al tramonto con il Cai Forlì alla scoperta delle colline

Un ciclo di serate organizzate dal CAI Forlì attorno al territorio forlivese. Si tratta di un'iniziativa promozionale della Sezione Cai Forlì, per dare la possibilità di conoscere il territorio e le varie attività della sezione. Queste ultime sono un ciclo di sette facili escursioni promozionali, aperte quindi anche ai non soci senz'obbligo di assicurazione, tutti i mercoledì al crepuscolo nella prima collina forlivese. Per queste escursioni non è necessario prenotarsi, sufficiente presentarsi in orario al luogo di partenza.