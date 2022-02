Arriva la neve nell'appennino forlivese, escursioni guidate e ciaspolate nel weekend

Sono previste abbondanti nevicate, almeno secondo le ultime previsioni meteo, sull'Appennino forlivese questo weekend, per la gioia di chi si era messo il cuore in pace e aveva riposto le ciaspole in soffitta. Diverse le ciaspolate in programma con le guide escursionistiche di RomagnaTrekking sia sabato che domenica, ma i posti disponibili sono pochi.

Sabato 26 febbraio 2022 (posti disponibili)

Ciaspole sotto il sole (Diurna)

Difficoltà: Medio-Facile (T-E)

Durata: 2,5 h

Lunghezza: 5.5 km

Dislivello: +/- 200 m

Ritrovo: ore 9.00

Sabato 26 febbraio 2022 (pochi posti disponibili)

Ciaspole sotto le stelle (Notturna)

Difficoltà: Medio-Facile (T-E)

Durata: 2,5 h

Lunghezza: 5.5 km

Dislivello: +/- 200 m

Ritrovo: ore 16.30

Domenica 27 febbraio 2022 (pochi posti disponibili)

Ciaspole sotto il sole – (Diurna)

Difficoltà: Medio-Facile (T-E)

Durata: 2,5 h

Lunghezza: 5.5 km

Dislivello: +/- 200 m

Ritrovo: ore 9.00

Domenica 27 febbraio 2022 (GIA' AL COMPLETO)

Ciaspole sotto il sole (Pomeriggio)

Difficoltà: Medio-Facile (T-E)

Durata: 2,5 h

Lunghezza: 5.5 km

Dislivello: +/- 200 m

Ritrovo: ore 13.30

Costo adulto: 15 €

Costo bambino: 10 €

Per informazioni e prenotazioni:

www.romagnatrekking.it

Riccardo Raggi cell. 3470950740

mail: info@romagnatrekking.it