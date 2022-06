Escursioni sotto le stelle e un corso di stampa botanica: gli appuntamenti a Spinadello

Due passeggiate in notturna e un corso ‘green’: questi i prossimi appuntamenti a Spinadello. Si comincia giovedì 9 giugno, con una passeggiata silenziosa per seguire le “Lucciole nei meandri del Ronco”

Il percorso, di bassa difficoltà, si snoderà lungo i sentieri del bosco alluvionale, tra maestosi pioppi neri e affascinanti scorci sulle anse del fiume. Ritrovo a Spinadello intorno alle 21,15; ritorno previsto verso le 23,30. Prezzo: 12 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini. La prenotazione è obbligatoria. Maggiori dettagli sul sito https://www.boschiromagnoli.it/2022-06-09-lucciole-meandri-ronco/. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli.

Venerdì 10 giugno, invece, Spinadello sarà la tappa con ristoro di “La notturna in bicicletta”, pedalata sotto le stelle alla scoperta del fiume Ronco e delle campagne fino alle porte di Bertinoro: si percorreranno circa 35 km con n dislivello di circa 180 metri su un percorso adatto a trekking bike, gravel, Mtb ed e-bike. La pedalata rientra nel programma di SLÒ Fest – La settimana del turismo lento e sostenibile di Forlì. Partenza alle ore 20 dal Circolo INZIR Viaggiatori in Circolo, a Forlì. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@slofest.it oppure chiamare il 338 7261756. Maggiori dettagli sul sito https://www.inzir.it/la-notturna-in-bicicletta/

Infine, sabato 11 giugno, è in programma a Spinadello un corso di stampa botanica, particolare tecnica che permette di stampare su stoffa e carta usando solo elementi naturali come foglie, fiori, bacche, corteccia, scarti alimentari. Prima di tutto si imparerà a riconoscere quali alberi possono essere utilizzati per questa tecnica, e poi si seguiranno tutti i passaggi step by step per realizzare manufatti davvero particolari. Il costo è di 40 euro, comprensivo di tutti materiali. Per i bambini sotto gli 8 anni la partecipazione è libera. Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a spinadello@gmail.com o telefonando al numero 339 6156687.