"Escursioni teatrali": tre giorni di laboratori nella splendida cornice delle montagne di Ridracoli

Il progetto “Escursione Teatrale - Laboratorio Interdisciplinare tra Teatro, Taijiquan e Musica” è giunto alla sua IX Edizione. Il primo appuntamento (9, 10, 11 luglio) di Escursione Teatrale, è un fine settimana di laboratori tra le montagne di Ridracoli, aperta alla partecipazione di persone di diversa età, sesso e provenienza geografica.

“Escursione Teatrale”, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Romagna Acque, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Sezione Forlì - Cesena) e l’associazione Chen Fa, si svolge in varie località dell’Appennino Tosco - Romagnolo, tra luglio e ottobre 2021 ed è un percorso che nasce con l’obiettivo di rendere più sensibile la percezione di sé, dell’altro e dell’ambiente circostante. Escursione Teatrale offre ai partecipanti la possibilità di conoscere e conoscersi attraverso la pratica dell'arte in natura. Le varie attività si traducono in un percorso di conoscenza che ha un inizio, varie tappe e una conclusione, come un vero e proprio “viaggio iniziatico ed emotivo”.

E’ possibile aderire all'appuntamento di Escursione Teatrale a Ridracoli - Bagno di Romagna. E’ previsto il pernottamento in rifugi di montagna e una quota di partecipazione di 50 euro + 10 euro di iscrizione annuale. (Per info e iscrizioni: t. 328 2644334 / info@teatrozigoia.org ).

Gli eventi di Escursione Teatrale e Monti Orfici intendono valorizzare il territorio, facendolo rivivere attraverso l’arte, la cultura e la condivisione.

Come afferma Andrea Valdinocci – direzione artistica: “Orfiche sono per noi le montagne dell’Appennino. Sono luogo d’ispirazione per arte e cultura. Qui, ogni giorno, si celebra l’incontro fra l’uomo e la natura e si rinnova l’incontro fra uomo e uomo. Qui, nei borghi e nel bosco, abbiamo programmato serate di arte, di festa e di partecipazione”.