Esordisce San Luigi Music Night con tre date: si parte da Luca Di Chiara

Arriva alla Sala San Luigi il "San Luigi Music Night", una rassegna musicale nata dalle residenze artistiche date ai gruppi musicali durante il periodo di chiusura, a causa della pandemia, dei teatri, dei cinema e delle sale prove. La rassegna partirà giovedì 10 febbraio con Experiloop di Luca Di Chiara .

Luca Di Chiara, dopo la laurea in Contrabbasso classico al conservatorio di Pesaro nel 2015 con 110 sotto la guida del M°Gobbi, diventa primo contrabbasso dell'orchestra Corelli, con la quale collabora con artisti del calibro di Goran Bregovic, Neri Marcorè, Fabio de Luigi, registra l'ultimo brano postumo di Morricone per il Ravenna festival e ha un'intensa attività concertistica sul territorio nazionale; è membro degli EST (Electric Strings Trio), coi quali ha due album all'attivo, il primo posto come migliori Buskers della festa artusiana nel 2018 e nello stesso anno l'invito come artisti Vip al Ferrara Buskers Festival. Tra gli altri progetti da evidenziare Iza&Sara, per le quali ha arrangiato i brani del primo album nel 2018. Il progetto solista Experiloop, che porta avanti dal 2017, consiste nell'esperimento di ricreare un ensemble completo, con contrabbasso, chitarre, tastiere, batteria, trombone e percussioni, totalmente da solo, senza computer e senza preregistrazioni, grazie alla loop station che permette di suonare contemporaneamente più strumenti.

Giovedì 10 marzo sarà la volta di The ground trio, al debutto con il loro primo concerto. Il trio nasce dall'amicizia tra Enrico Cristofani (pianoforte), Luca Di Chiara (contrabbasso) e Tommaso Stanghellini (batteria), che uniti da interessi e ascolti comuni decidono di creare un progetto di musica inedita che unisca le loro esperienze accumulate negli anni alla passione per il jazz moderno. Il percorso inizia nel 2019, ma la pandemia congela il progetto che riuscirà a ripartire soltanto nel 2022 in questo concerto d'esordio.

L’ultima data del San Luigi Music Night è prevista per il 7 aprile con il concerto live di Sudestrada. E' un progetto musicale indipendente con base in provincia di Forlì-Cesena. Dopo un primo approccio al mondo del pop d’autore, il progetto si avvicina progressivamente alla musica elettronica, dando vita ad una particolare forma di elettro-pop in continua evoluzione verso sonorità che confluiscono nel trip-hop, nella dub e nell’etno-elettronica d’ispirazione mediterranea. Dopo "Arcipelago" (2018), disco d'esordio, è la volta di "Microclima" (2020), secondo album ufficiale. In entrambi i casi, a sorreggere l’impalcatura, ricorre uno dei temi principali del progetto Sudestrada: leggere dentro sé stessi all’interno del complesso mondo contemporaneo, tra precarietà e ricerca necessaria di una fuga esotica, in cerca della propria identità. Da qui, l’amore come visione quasi sempre impalpabile, l’eros come unica religione a cui soccombere, la precarietà come condizione costante, la fuga come unico mezzo per mantenersi vivi. Fughe reali o immaginate, plurali o private. Quello che si cerca in maniera spasmodica è la sacralità di un corpo, la possibilità di un’isola, l’idea di una vita “altra” lontana dall’apatia della modernità, nella perenne ricerca di un "altrove" periferico che è anche archivio di luoghi, di odori e di suoni racchiusi nelle molteplici geografie della mente. Negli ultimi due anni i Sudestrada si sono esibiti in locali come il Bronson, l’Hana-Bi e hanno partecipato a manifestazioni come l’Altura Festival sotto la direzione artistica del poeta Franco Arminio. Dopo essere stati semifinalisti al “Premio Lunezia” a Roma nel 2020, sono attualmente finalisti della XXXII Edizione di Musicultura.

Le serate avranno inizio alle ore 21.00 con accoglienza degli spettatori e delle spettatrici a partire dalle ore 20.00. E’ consigliata la prenotazione dei posti sul sito www.eventbrite.it; biglietto € 6 da pagare e ritirare presso la cassa della Sala San Luigi.