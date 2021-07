Espansione della sensibilità nel Purgatorio e nello Yoga Śivaita: conferenza al Chiostro di Pianetto

Venerdì 2 luglio 2021, alle 21, presso il Chiostro di Pianetto, è in programma una conferenza di Ivan Zattini dal titolo “La bontà infinita ha si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei”: espansione della sensibilità nel Purgatorio e nello Yoga ?ivaita.

L’incontro, organizzato in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, fa parte della rassegna “Innamorarsi di Beatrice”,

Il relatore Ivan Zattini è fondatore e presidente dell'Associazione "Satcitananda”, laureato in filosofia, docente e conferenziere, studioso di linguistica indiana ed esperto di tecniche di comunicazione e insegnamento. Ha studiato Yoga e Vedansta in occasione di numerosi viaggi in India. Ha tenuto il suo primo corso di Hatha Yoga nel 1990, e nel tempo, ha elaborato un metodo originale di trasmissione delle antiche tecniche.

Per informazioni: Ufficio Cultura 0543-975428-29

cultura@comune.galeata.fc.it